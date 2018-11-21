Милонов предложил запретить наказывать котов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает необходимым законодательно запретить наказания котов и кошек, так как они никогда не делают плохих вещей по злому умыслу.

«Нужно законодательно запретить обвинять котов. Коты и кошки – хранители домашнего уюта, хвостатые друзья человека. Они никогда не делают плохих вещей по злому умыслу – их хулиганство связано с плохим к ним отношением и отсутствием заботы», – приводит его слова РИА «Новости».

Милонов сказал, что сам является «четырежды котовладельцем». «Точно знаю – котики любят, когда в доме порядок, мир и любовь. Тогда и хвостатые ведут себя прилично», – пояснил он.

Когда в семье начинаются трудности и ругань, коты могут начать хулиганить, сказал Милонов. «Нельзя их в этом обвинять – виноваты всегда люди, которые провоцируют своих мурзиков и барсиков преступать нормы приличия и даже законы», – подчеркнул он.

«Покорми кота, поиграй с ним, расчеши шерстку – и любой самый закоренелый котяра превращается в пушистый комочек доброты и ласки», – заключил депутат.

Предложение депутата прозвучало после того, как Центральный районный суд Новокузнецка взыскал с семьи в пользу индивидуального предпринимателя более 195 тыс. рублей как возмещение расходов и ущерба, причиненного затоплением магазина игрушек. ЧП произошло по вине кота, открывшего на кухне кран с водой, которая потекла мимо мойки.