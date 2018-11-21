Стокгольм закрыл для туристов телебашню из страха перед «внешними силами»

В Стокгольме закрыли для посещения популярную у туристов телебашню Какнес из опасений, что некие иностранные силы могут ее захватить.

В шведской национальной радиовещательной корпорации Teracom сообщили, что открытая для посещения башня может нести угрозу безопасности страны, сообщает SVT News Stockholm.

В частности, в компании опасаются шпионажа. При этом представитель Teracom не стал отвечать на вопрос о том, были ли уже попытки добыть информацию.

«Мы знаем, что Какнес является очень важным туристическим объектом для многих. Но это ответственное решение для безопасности Швеции», – сказал представитель компании.

Телебашня имеет большое значение, она обеспечивает вещание более 600 радио- и телеканалов.

Ранее правоохранительные органы Швеции представили отчет за 2017 год, согласно которому в стране выросло число попыток сбора информации со стороны других государств. Также там говорится, что наибольшую угрозу представляет российская разведка.

Ранее сообщалось, что закрытие телебашни связано с недостаточной пожарной безопасностью и большими тратами на ремонт.

В июле шведские эксперты опубликовали сценарии «вторжения» России в Прибалтику.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему в Швеции оказались особо доверчивы к антироссийской пропаганде.