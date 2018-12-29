Савченко высказалась о «подлецах» и «придурках» во власти на Украине

Сейчас на Украине «далеко не демократия», украинская власть является авторитарно-олигархической, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, подчеркнув, что по этой причине ей мешают участвовать в президентской гонке.

Депутат Рады в интервью изданию «Страна» указала, что главной целью нынешних властей является не она сама, а украинский народ.

«Делает это украинская власть не для того, чтобы остановить меня, а чтобы затереть в головах украинцев понимание, которое зародилось, о необходимости изменения в Украине именно политической системы, а не любой другой абстрактной, которую политики старой формации постоянно обещают украинцам менять», – заявила Савченко.

По ее словам, украинский народ является незрелым, люди пока не стремятся защищать «надежду на достойную жизнь».

«Когда мы, украинцы, выгоним всех этих подлецов и придурков из власти, тогда и страна станет спокойнее, и народ умнее», – заключила парламентарий.

Напомним, в 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной раде.