Ракету «Союз-2.1а» освятили перед запуском

Перед пуском с космодрома Восточный 27 декабря ракету-носитель «Союз-2.1а» освятили, сообщил священник города Циолковский иерей Евгений Поляков.

«Был молебен на благое дело накануне пуска», – цитирует Полякова РИА «Новости».

В Благовещенской епархии рассказали, что освятить ракету попросило руководство корпорации «ВНИИЭМ».



«Священник по благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана помолился вместе со специалистами, обслуживающими пусковые операции, благословил каждого окроплением святой крещенской воды, а также освятил ракету-носитель», – отметили в епархии.

Храм Казанской иконы Божией Матери в Циолковском открыт в апреле 2016 года.

В четверг с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования земли«Канопус-В». Позже в Роскосмосе сообщали, что спутники выведены на целевую орбиту.

Это был четвертый пуск в истории российского дальневосточного космодрома. Предыдущий старт с Восточного состоялся 1 февраля 2018 года.