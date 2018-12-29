Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в субботу вырос на 7 копеек – до 69,59 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку, составив 79,68 рубля.

Стоимость нефти в пятницу выросла на 0,6% – до 53,03 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».