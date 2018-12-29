Россияне озвучили свои желания Деду Морозу

Граждане России хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровье себе и близким, мира во всем мире и деньги, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, это здоровье себе, родственникам и всем людям (37%). Чаще всего такой подарок желают люди в возрасте от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%)», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости».

На втором месте в списке желаний россиян – мир во всем мире (10%), материального благополучия попросили 9% опрошенных, преимущественно молодежь (17% в возрасте 18-24 лет).

«Каждый двадцатый (5%) попросил бы у Деда Мороза квартиру, чаще остальных это желание назвали 25-34-летние (9%) и 18-24-летние (10%). Карьерный рост и повышение зарплаты хотят по 5% участников опроса. Столько же (5%) пожелали благополучия всем людям», – отмечается в исследовании.

По данным опроса, в письме Деду Морозу россияне также пожелали бы процветания и стабильности России (4%), счастья себе, родственникам и всем людям, повышения пенсий и уровня жизни (по 3%).

«Среди прочих желаний наши сограждане назвали понижение цен на все, благополучия в семье, путешествие для себя и своей семьи, дом для семьи, стабильности и спокойствия, благополучия для детей и внуков, закрыть все кредиты и долги, различные нематериальные пожелания обществу (сил, доброты, ума и пр.), удачи (по 2%)», – говорится в исследовании.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14 декабря 2018 года, в нем приняли участие россияне старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Результаты предыдущего опроса исследовательского холдинга «Ромир» также свидетельствуют, что большинство взрослых россиян хотели бы попросить у Деда Мороза здоровья, счастья и денег.