В Сети высмеяли костюм Меланьи Трамп «без штанов»

Пользователи соцсетей удивились образу первой леди США Меланьи Трамп после возвращения из поездки в Ирак и Германию, решив, что в ее костюме отсутствует нижний элемент одежды.

На видеозаписи с авиабазы Эндрюс, где приземлился самолет Трампа, видно, что первая леди одета в зеленое пальто и светло-коричневые штаны, из-за чего многим показалось, что на ней есть только верхняя одежда, передает РИА «Новости».

«Выглядит так, как будто она без штанов…», – пишет Susie Heather Tyson.

«Мне пришлось три раза посмотреть видео, чтобы понять, что происходит», – добавил Where’s clwaldo?

Некоторые пользователи увидели сходство образа Меланьи Трамп с одеждой эльфов.

Первая леди США не в первый раз становится объектом насмешек. Так, в середине декабря в соцсетях неоднозначно восприняли ее новый цвет волос.