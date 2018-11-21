Новая прическа Меланьи Трамп развеселила соцсети

Взгляд
14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Зачем Россия напомнила Японии про требования Хрущева

В 1960 году у Никиты Хрущева было много поводов для жесткого противостояния с американцамиФото: AP/ТАСС
Россия и Япония готовятся к переговорам о выработке мирного договора, и каждая из сторон высказывает пожелания, ужесточая свою позицию для того, чтобы потом было от чего отказываться в обмен на уступки партнера. Например, в четверг Москва напомнила Токио о необходимости учета двух документов 1960 года, следование духу которых делает любой договор практически невозможным. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Новая коричневая волна рискует захлестнуть Евросоюз

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Любых феминисток в Vox считают личными врагами, причем даже полагают нормой применять против них насилие. Людьми второго сорта «неофранкисты» считают и представителей ЛГБТ. Однако на этом список «недочеловеков» не заканчивается. Подробности...
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Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019... и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да вы смеетесь. Подробности...
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Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
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      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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          Новая прическа Меланьи Трамп развеселила соцсети

             14 декабря 2018, 13:26
          Фото: Fox News/Youtube
          Текст: Алина Назарова

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          Новая прическа первой леди США Меланьи Трамп, решившей изменить цвет волос, повеселила пользователей Сети.

          В четверг первая леди США появилась в программе Fox News с новым цветом волос – она перекрасилась в блондинку.

          В соцсетях этот образ восприняли неоднозначно. Кто-то стал искать причину окрашивания, предположив, что это президент Дональд Трамп заставил супругу перекраситься, чтобы она стала больше походить на его дочь Иванку.

          Другие решили, что жена Меланья Трамп вдохновилась образом порноактрисы Сторми Дэниэлс, подававшей в суд на Трампа, передает РИА «Новости».

          Кто-то также предположил, что первая леди надела парик или случайно использовала средство своего мужа для окрашивания волос.


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