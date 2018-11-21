Новая прическа Меланьи Трамп развеселила соцсети

Новая прическа первой леди США Меланьи Трамп, решившей изменить цвет волос, повеселила пользователей Сети.

В четверг первая леди США появилась в программе Fox News с новым цветом волос – она перекрасилась в блондинку.

В соцсетях этот образ восприняли неоднозначно. Кто-то стал искать причину окрашивания, предположив, что это президент Дональд Трамп заставил супругу перекраситься, чтобы она стала больше походить на его дочь Иванку.

Другие решили, что жена Меланья Трамп вдохновилась образом порноактрисы Сторми Дэниэлс, подававшей в суд на Трампа, передает РИА «Новости».

Кто-то также предположил, что первая леди надела парик или случайно использовала средство своего мужа для окрашивания волос.