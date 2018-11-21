Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Верховный суд России опубликовал обзор судебной практики, в котором обязал курящих жильцов компенсировать моральный вред соседям, если дым летит в их квартиры.

«Граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака соседями. Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность компенсировать причиненный моральный вред», – пояснили в Верховном суде России, пишет «Российская газета»

Прецедента добился житель Новосибирска, предъявивший иск соседям. Он указал, что сосед более пяти лет курит на лоджии, при этом дым от курения потоками воздуха затягивает в квартиру истца, «чем подвергает риску здоровье и причиняет моральные страдания».

Суды первой и второй инстанции отклонили иск, однако истец дошел до Верховного суда России, который в свою очередь поддержал мужчину. Претензии были удовлетворены, и в качестве компенсации морального вреда с соседа взыскано 5 тыс. рублей.

Данное дело включено в обзор судебной практики и должно стать ориентиром для нижестоящих судов.

Ранее на этой неделе Минздрав предложил запретить продажу сигарет после 2050 года. Ведомство разработало концепцию государственной политики по противодействию потреблению табака с 2019 по 2030 годы, в рамках которой рассчитывает прекратить продажу сигарет после 2050 года.