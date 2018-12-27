Глава РУСАДА заявил об угрозе изоляции российского спорта

Российский спорт может оказаться в изоляции в случае непредоставления Всемирному антидопинговому агентству (WADA) до 31 декабря отчетов по проверке допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которая хранится в московской антидопинговой лаборатории.

«Лишение статуса соответствия РУСАДА, центрального звена российской антидопинговой системы, которое за короткий период времени не только в полном объеме восстановило свою функциональность, но и стало одним из лучших в мире, что подтвердил успешно пройденный несколько недель назад аудит WADA, приведет к спортивной самоизоляции России», – приводит текст письма генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса на имя президента России Владимира Путина ТАСС.

Ганус также выразил опасения в связи с тем, что «мы находимся у края пропасти» и обратился к российскому лидеру с просьбой «защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов».

Напомним, главу Федерации бобслея России Александра Зубкова и еще четырех российских спортсменов отстранили за допинг обвинили в использовании допинга в Сочи.

4 декабря спортивный арбитражный суд (КАС) решил дисквалифицировать российского керлингиста Александра Крушельницкого якобы за допинг во время Олимпиады в Пхенчхане, на четыре года.