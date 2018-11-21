Минздрав подтвердил планы запретить продажу сигарет после 2050 года

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай подтвердил планы ведомства рассмотреть вопрос о возможности поэтапного прекращения продажи табачных изделий после 2050 года.

«В концепции есть про снижение к 2050 году распространенности потребления табака до 5% среди населения и последующее рассмотрение вопроса о последовательном выведении с рынка», – сказал Салагай РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что Минздрав разработал новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы, в рамках которой рассчитывает прекратить продажу сигарет после 2050 года.