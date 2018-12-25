В Совфеде предложили создать список иностранных политиков-русофобов

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на встрече президента Владимира Путина с законодателями предложил создать «список Браудера», в который включались бы одиозные зарубежные политики, «отличившиеся» высказываниями о России.

«На попытки оболгать Россию и граждан можно и нужно реагировать не только на юридическом, но и на таком же моральном уровне через парламентские механизмы. В частности, есть идея ввести своего рода перечень или реестр наиболее одиозных зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране, о нашем народе, и соответствующими дезавуированиями этих нападок», – цитирует Косачева РИА «Новости».

Он также добавил, что подобной работой могла бы заняться временная комиссия Совета Федерации. «А реестр условно мог бы именоваться «списком Браудера», как деятеля, впервые превратившего ложь в адрес России в инструмент враждебной нам государственной политики», – заключил сенатор.