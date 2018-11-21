Сечин поздравил чиновников кабмина корзинами с колбасой

Председатель Роснефти Игорь Сечин после истории с задержанием Алексея Улюкаева в преддверии 2019 года вновь поздравил чиновников корзинками с колбасой, рассказали несколько федеральных чиновников.

Корзинки с колбасками и паштетами «От Иваныча» доставили во вторник, 25 декабря, нескольким федеральным чиновникам. Также в корзинке были мандарины и вино, пишет The Bell.

Представитель Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать эти сообщения, отметив, что «глупость, сказанная три раза, это уже шутка».

Напомним, в ходе рассмотрения дела экс-министра экономического развития прокурор сообщил, что одним из вещественных доказательств по делу Улюкаева была корзинка с колбасой «От Иваныча», которую глава Роснефти Игорь Сечин вручил ему вместе с деньгами в своем офисе. Позже эта корзина от Сечина была уничтожена постановлением Басманного суда.

В прошлом году суд приговорил Улюкаева к восьми годам строгого режима. Весной приговор смягчили, убрав из него запрет занимать должности в госучреждениях в течение восьми лет после освобождения.