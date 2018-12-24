Бывший завхоз генконсульства России в Алеппо осужден за организацию нелегальной миграции

Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего завхоза российской дипмиссии в сирийском Алеппо Виталия Генералова и членов его семьи за организацию канала нелегальной миграции, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

С 1 июля 2010 года до 2 июля 2012 года Генералов, находясь в командировке в сирийском городе Алеппо, со своей супругой Анной Генераловой вместе с неустановленными пока людьми создал канал нелегальной миграции из Сирии в Россию. Иностранцев приглашали через фиктивные фирмы, передает «Интерфакс».

Канал действовал и позже – с 31 января 2013 года по 30 ноября 2015 года в УФМС были поданы ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Россию с ложными сведениями на не менее чем 1 тыс. 131 иностранца. Из них не менее чем 1 тыс. 24 ходатайства было удовлетворено. Доход преступной группы оценивается в 5,6 млн рублей.

Генералов обналичивал деньги и распределял между соучастниками.

В итоге Виталия Генералова осудили на пять лет условно с испытательным сроком в четыре года, Анна Генералова – на четыре года условно, Евгений Генералов – на два года условно.