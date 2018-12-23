В Новосибирске пациент погиб при пожаре в больнице

Пациент клинической больницы №2 Новосибирска погиб в результате пожара, возникшего в его палате.

Пожар произошел в Октябрьском районе Новосибирска, возгорание ликвидировано, передает РИА «Новости».

«Наблюдалось пламенное горение в расположенной на третьем этаже палате отделения гнойной хирургии. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Всего из больницы было эвакуировано 52 человека, из которых 12 лежачих больных. К сожалению, имеется один погибший», – сообщил представитель ГУМЧС по региону Вадим Кацуба.

Погибшим оказался пациент, находившийся в горящей палате. У него было онкологическое заболевание.

Причина пожара неизвестна.

Следователи ведут уголовно-процессуальную проверку. Версия о том, что пожар возник от окурка пациента, не подтвердилась.