Иранской авиакомпании запретили полеты из немецких аэропортов

Правительство ФРГ решило приостановить полеты иранской авиакомпании Mahan Air из германских аэропортов, пишет Bild со ссылкой на осведомленные источники.

По информации газеты, полеты будут прекращены с января 2019 года. В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы из Мюнхена и Дюссельдорфа в иранскую столицу Тегеран шесть раз в неделю, передает ТАСС.

Mahan Air, по утверждению немецкого издания, принадлежит бывшему командиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана). Отмечается также, что авиакомпания сотрудничает с сирийским президентом Башаром Асадом и занимается перевозками бойцов и оружия в арабскую республику.

Американские санкции в отношении Mahan Air действуют с 2011 года.