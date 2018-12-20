Российский Forbes назвал бизнесмена года

Алишер Усманов, являющийся совладельцем холдинга USM, который контролирует производителя железорудной продукции «Металлоинвест» и оператора «Мегафон», стал бизнесменом года по версии российского Forbes.

«В этом году Forbes выбрал бизнесменом года основного владельца «Холдинговой компании USM» Алишера Усманова», – говорится в сообщении Forbes.

Холдинг USM также является совладельцем интернет-компании Mail.ru Group через совместное предприятие «Мегафона» и Газпромбанка.

В 2018 году Усманов провел рекордное число следок: он перевел компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывел «Мегафон» с Лондонской биржи, его совместная с Ростехом компания ЦРПТ занялась созданием Единой национальной системы маркировки товаров (табака, одежды, обуви и других), отметили в издании.

В 2017 году Михаил Фридман стал бизнесменом года по версии Forbes за вклад более 5 млрд долларов в иностранные компании.