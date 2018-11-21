Путин сказал, доволен ли работой правительства Медведева

Президент Владимир Путин сказал, доволен ли он работой правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

«В целом да», – ответил Путин на вопрос о том, доволен ли он командой Медведева, в ходе большой пресс-конференции.

Пресс-конференцию в прямом эфире транслируют российские телеканалы.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. В этом году мероприятие вызвало особенно большой ажиотаж среди журналистов как федеральных, так и региональных и даже международных изданий. На нее аккредитовались 1702 журналиста.