В Белоруссии уточнили объем будущих потерь от налогового маневра в России

Потери двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов и бюджета республики от проведения Россией налогового маневра в 2019 году составят 383 млн долларов при цене нефти в 70 долларов за баррель, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

«Ухудшение экономики нефтеперерабатывающих заводов от налогового маневра в 2019 году составляет 240 млн долларов, снижение поступлений налогов в бюджет соразмерно величине 143 млн долларов», – сказал вице-премьер, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе Лукашенко пообещал, что белорусская экономика выстоит вопреки налоговому маневру.

С 1 января 2019 года в России начинается завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. В рамках этого механизма к 2024 году будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых. В результате этого налогового маневра Минск за шесть лет может потерять 10 млрд долларов.