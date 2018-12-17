Лукашенко пообещал, что белорусская экономика выстоит вопреки налоговому маневру

Экономика Белоруссии не рухнет даже при худшем варианте реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема – руководства страны, – которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится», – заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам Лукашенко, если договорится Минск не сможет договориться с Москвой, то в результате реализации налогового маневра в 2019 году Белоруссия может потерять около 400-500 млн долларов. «Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны. … Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику», – сказал президент.

В то же время Лукашенко заявил, что в бюджет страны на будущий год нужно заложить только необходимые расходы, исключив излишества и расточительство. «Попросил, чтобы никаких люфтов и зазоров в проекте бюджета не было. Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем. И не только в будущем. Мы должны считать каждую копейку», – заявил Лукашенко.

Он отметил, что знает о желании «правительства, министров, еще кого-то, кто зависит от бюджета, иметь какие-то резервы, заначки на всякий случай для чего-то». «Это категорически неприемлемо. И вы должны были, если это было, исправить за истекшие две недели», – заявил президент.

С 1 января 2019 года в России начинается завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. В рамках этого механизма к 2024 году будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых. В результате этого налогового маневра Минск в 2019 году может потерять 300 млн долларов, а за шесть лет, по мнению белорусской власти, страна может потерять 10 млрд долларов в результате выпадающих доходов бюджета и ухудшения экономики двух нефтеперерабатывающих заводов.