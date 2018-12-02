Путин ответил на британские сравнения России с террористами

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал заявления британской стороны, в которых Россию сравнивают с террористической организацией.

Путин предложил оставить подобные высказывания «на совести тех, кто это говорит и делает», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия, вероятно, «является страной номер один, которая вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом».

Обвинения в адрес Москвы подиктованы попытками британских политиков понравиться своим избирателям, показать «населению жесткие позиции того или иного политика», сказал президент России.

«Я думаю, что нормализация отношений с Великобританией – это вопрос будущего, надеюсь, что не такого далекого будущего», – приводит слова Путина ТАСС.

Президент России сообщил, что не общался в Буэнос-Айресе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, хотя они «друг друга видели, конечно».