Реализацию проекта межмуниципального полигона на станции Рикасиха решили отложить

Госдума внесла изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», касающиеся переходного периода реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО); поправки отсрочили строительство нового объекта в районе станции Рикасиха и позволили до 2023 года пользоваться действующими полигонами в Архангельске и Северодвинске, сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко пояснил, что данное решение позволит региону «более плавно перейти на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами», говорится в сообщении на сайте правительства области.

В частности, это дает возможность тщательнее обсудить «с экспертами и представителями общественности новую редакцию территориальной схемы размещения ТКО и доработать ее».

Это касается, прежде всего, «проектов строительства новых объектов размещения и утилизации отходов, таких как технопарк «Рикасиха».

«Теперь область получила дополнительные четыре года для тщательной проработки данного вопроса», – добавил он.

В частности, чтобы избежать резкого роста тарифов на вывоз ТКО, закон теперь позволяет регионам (по согласованию с Росприроднадзором) в ближайшие четыре года использовать ныне действующие полигоны, даже не имеющие соответствующей разрешительной документации.

«То есть мы получили возможность до 2023 года использовать уже существующие полигоны для размещения ТКО», – отметил Евгений Фоменко.

По его словам, это «крайне важное решение для крупных городов нашей области, таких как Архангельск, Северодвинск, Новодвинск», так как «теперь есть возможность использовать действующие полигоны размещения ТКО этих городов, а не закрывать их».

Это, однако, «не отменяет необходимости в дальнейшем решать данную проблему, создавая современные высокотехнологичные объекты обращения с отходами, в том числе с возможностью переработки вторичного сырья».

Подчеркивается, что речь не идет о полной отмене реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ее основные положения вступают в силу с 1 января 2019 года.