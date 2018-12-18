Си Цзиньпин назвал причины экономического чуда в Китае

За последние 40 лет китайский народ своим трудом добился невозможного, обеспечив стране тот уровень развития, на котором она находится сейчас, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Достижения последних 40 лет не упали с неба и тем более не подарены нам другими, они получены благодаря трудолюбию, мудрости и смелости партии и всего народа нашей многонациональной страны», цитирует РИА «Новости» выступление Си Цзиньпина в честь 40-летия политики реформ и открытости.

По его словам, Китай всего за несколько десятилетий прошел путь, на который развитым странам потребовались столетия.

«Мы испытываем невероятную гордость за китайский народ, который смог сотворить чудо», – сказал он.

В Китае отмечают 40-летие политики реформ и открытости. Это позволило стране за сравнительно короткий срок из беднейшей аграрной страны превратиться во вторую крупнейшую экономику мира. В Доме народных собраний в Пекине проходит официальная торжественная церемония.

В декабре американский президент Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин договорились, что США не будут поднимать пошлины с 1 января. В ответ Пекин обещал снизить дисбаланс в торговле. Вашингтон пригрозил пошлинами, если соглашение не достигнут до 1 марта.