Бабченко рассказал о своем плане силового вызволения Ходорковского из колонии

Журналист Аркадий Бабченко рассказал, что предлагал родным бизнесмена Михаила Ходорковского нанять военных из ЧВК, чтобы вызволить его из колонии силовым путем.

Бабченко заявил, что не понимает, почему Ходорковский, имея деньги и связи, не попытался выйти из тюрьмы и скрыться в Лондоне. Об этом журналист написал в своем Facebook.

«Я подходил к его детям – деньги еще остались? Ну, остались. Так чего вы вола канифолите? Давай я найму дюжину отмороженных сербов из ЧВК, и через неделю ваш отец будет дома. Связи есть. Люди есть. Там нужно-то тысяч двести. Десять человек. Доставка. Оружие. Груженый песком грузовик ворота пробить. И... Да, собственно, и все. Если еще десятку накинуть – вон, в соседней стране армию распродают, можно вообще БТР купить», – написал Бабченко.

Он добавил, что до границы с Китаем было всего 40 километров, поэтому «даже вертолет не нужен». По словам Бабченко, в начале 2000-х тюрьмы в России были «фикцией».

«Драться с вооруженными чэвэкашниками против побега заключенного – да упаси боже. Все, что требуется – пробить ворота. И все. И все! Они там еще неделю в прострации будут», – заявил журналист.

«Это сейчас они (тюрьмы) превратились в крепости», – заметил Бабченко.

По его словам, после его предложения от него «шарахались, как от умалишенного».

Он также рассказал, что предлагал Дмитрию Муратову организовать самооборону «Новой газеты».

«Со мной перестали разговаривать, как с полоумным параноиком», – отметил Бабченко.