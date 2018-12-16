В день инаугурации президента в Грузии произошли столкновения оппозиции с полицией

Колонна грузинской оппозиции из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили вступила в противостояние с полицией в восточной Грузии, прорываясь в Телави, где в воскресенье пройдет инаугурация избранного президента Саломе Зурабишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Стычки разгорелись у населенного пункта Велисцихе, оппозиционеры пытаются прорвать полицейские кордоны. МВД предлагает им альтернативный путь в Телави и разрешает провести там акцию, однако сторонники Саакашвили хотят продолжить путь именно по основной трассе, которая связывает Тбилиси и восток страны и которая закрыта из соображений безопасности.

Проигравший выборы кандидат в президенты от оппозиции Григол Вашадзе заявил журналистам, что со сторонниками собирается «свергнуть власть законным путем».

До Телави им остается около 40 километров.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Сесиашвили заявил, что «революций в Грузии больше не будет, это должны уяснить оппоненты».

Он обвинил оппозицию в провокациях.

На месте событий находится начальник патрульной полиции Темур Купатадзе, однако оппозиционеры продолжают попытки разблокировать дорогу и отказываются добираться в объезд, хотя МВД предлагает им транспорт. Руководит группами агрессивно настроенной оппозиции депутат от «Единого национального движения» Никанор Мелия.