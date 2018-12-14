Нефть подешевела после резкого роста в четверг

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вниз в рамках фиксации прибыли инвесторами после того, как днем ранее рост стоимости «черного золота» превышал 3%.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,61% – до 61,05 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,4% – до 52,37 доллара за баррель, передает РИА «Новости».