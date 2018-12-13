Российский военный арестован в Армении по подозрению в убийстве женщины

Суд первой инстанции Ширакской области Армении поддержал ходатайство следственного органа об аресте военнослужащего 102-й российской базы в Гюмри.

«Решением суда военнослужащий арестован», - заявил «Интерфаксу» начальник службы по связям с общественностью Высшего судебного совета Армении Арман Хачатрян.

При этом источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что военнослужащий находится на территории российской военной базы.

Ранее сообщалось, что по подозрению в жестоком избиении, повлекшем смерть 57-летней женщины, в Армении задержан военнослужащий 102-й российской базы.