Застрявшие в Китае российские туристы смогли вылететь в Уфу

Из китайского Хайкоу в Уфу вылетел первый рейс «ИрАэро» с клиентами турфирмы «Жемчужная река», сообщил представитель авиакомпании.

Он рассказал, что «рейс в Уфу вылетел полным», на «первом эвакуационным рейсе» в Россию возвращаются «уфимские пассажиры» и «часть туристов из Москвы». Из Уфы в Москву вернувшиеся туристы смогут долететь в по минимальным тарифам.

В компании пояснили, что вылет был задержан в связи с «недостоверными списками пассажиров, предоставленными туроператором», передает ТАСС.

Следующий рейс вылетит из Хайкоу в Самару утром в четверг.