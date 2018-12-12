Украинцам пообещали рост пенсий на 40%

С 1 января 2019 года пенсии на Украине будут повышаться регулярно, итоговая прибавка может составить до 40%, сообщил вице-премьер страны Павел Розенко.

В эфире телеканала «Прямой» Розенко сообщил, что с 1 января, в частности, планируется пересчитать выплаты военным пенсионерам. «Примерно полмиллиона человек – военным пенсионерам будет произведен перерасчет пенсий», – сказал он.

С 1 марта 2019 года, продолжил вице-премьер Украины, все пенсии начнут ежегодно «осовремениваться». «В среднем от 17% до 40% будут расти пенсионные выплаты. Это будет делаться независимо от любой власти», – подчеркнул он.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, что Украина оказалась пленницей Международного валютного фонда, «помощь» которого не помогла стране улучшить пенсионную систему.