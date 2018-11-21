Америке объяснили, как изменилась Россия с 1990-х

Соединенные Штаты воспринимают современный мир так же, как в 1990-е, когда они были безальтернативным лидером; нынешняя американская стратегия в отношении России попросту не работает, пишет редактор издания National Interest Николас Гвоздев.

Он отметил, что в теории политика США по отношению России должна быть направлена на сдерживание тех действий Москвы, против которых у Вашингтона имеются возражения, и одновременное налаживание контактов в поисках областей взаимных интересов. Содержание статьи NI передает РИА «Новости».

В 90-е годы прошлого столетия, напоминает автор, ни одна страна и ни одна группа стран не могли помешать США проводить в жизнь собственный курс на международной арене: они либо соглашались с американской политикой, либо попросту не могли ей ничего противопоставить.

Однако сейчас мир начинает «входить в норму» в плане общих закономерностей истории человечества, пишет автор статьи. Он отметил, что США остаются главной военной и экономической державой, но в настоящее время в мире есть государства, которые обрели силы и средства для противодействия американскому доминированию и отстаивания собственных интересов. Вместе с тем, у политического истеблишмента США нет опыта и терпения для ведения дел с такими странами, пишет редактор National Interest.

Так, по его словам, Вашингтон не понимает разницы между терминами «соперник» и «враг». Американские власти привыкли сваливать всех в одну кучу, а любой факт соперничества воспринимается как признак враждебности, указал он. Это и становится причиной нарастающей напряженности в отношениях с давними партнерами в Европе и Азии, подчеркивает Гвоздев.

Журналист призвал США различие между соперничеством и враждой в отношениях с Россией. Если в 90-е Москва хотела стать частью Запада, то теперь она ведет самостоятельную политику и стала серьезным соперником Вашингтона, но не врагом, подчеркивает автор публикации.

Редактор NI призвал учитывать размеры экономики России и ее военные возможности, чтобы успешно соперничать с ней. Тут он указал на «эффективные» антироссийские санкции и напомнил об успешной российской кампании в Сирии.

Россия наглядно показала – в ближайшей и среднесрочной перспективе у нее хватит сил и ресурсов для противостояния США, пишет Гвоздев. По его словам, Россия является одной из немногих в мире стран, способных демонстрировать силу за пределами своих границ. Он также отметил, что Россия почти равна США по населению, военно-промышленному комплексу и богатству ресурсов. Если Москва столкнется с долгосрочными проблемами, то все равно останется важной силой на международной арене на время работы нескольких следующих президентских администраций Соединенных Штатов, указал он.

Редактор National Interest призвал американских политиков определиться со стратегическим курсом в отношении России. У них есть выбор между тем, чтобы превратить «почти равного соперника в почти равного партнера», и тем, чтобы «превратить почти равного соперника (и потенциального врага) в соперника, который гораздо слабее тебя».

Гвоздев призвал помнить, что это совершенно разные стратегии, при их реализации требуются шаги с разным количеством затраченных ресурсов и степенью риска. «А также стоит помнить, что речь идет о ядерной державе», – добавил автор статьи.

Ранее The National Interest опубликовал статью журналиста CNN и экс-аналитика ЦРУ, в которой Вашингтон призвали изменить свою стратегию и сблизиться с Россией, чтобы обеспечить собственную безопасность и не нести ненужные потери.