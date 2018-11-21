Америке объяснили, как изменилась Россия с 1990-х

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11 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории? Подробности...
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Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
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Как конкурс «Лидеры России» отбирает лучших

Одно из главных условий успеха в конкурсе – слаженная командная работаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
«Я не пытался показаться лучше, прыгнуть выше, нырнуть глубже. Оставаться самим собой – это важно не только в своих действиях. Надо быть честным и со своими партнерами – соперниками по команде», – рассказал газете ВЗГЛЯД победитель первого конкурса управленцев «Лидеры России» Андрей Рузанов. Он описал, что помогло ему добиться успеха в конкурсе. Подробности...
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Почему пал главный бастион японского национализма

Уход за пожилыми превратился для Японии в национальную проблемуФото: Kim Kyung Hoon/Reuters
Вплоть до последнего времени в Японии сохранялось одно из наиболее строгих миграционных законодательств в мире. Теперь от мечты сохранить Японию для японцев придется отказаться: правительство утвердило новый порядок завоза рабочей силы, несмотря на громогласные протесты оппозиции. Что стало главным фактором, заставившим Токио пойти на столь непопулярный шаг?  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Что общего у христианства и феминизма

Максим Ваганов, публицист
То, что понимают под словом «традиционализм», вовсе не есть традиция. «Традиционные» роли в семье, когда муж работает и в одиночку обеспечивает жену и детей, есть феномен относительно нового времени. Появился он тогда же, когда появился и средний класс. Подробности...
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Кровавое месиво с дикой душевной болью – это и есть русский рэп

Эдуард Биров, журналист
Это мычание берёт за душу молодых ребят, цепляет их, уводит за собой в «фиолетовый туман». Причиной тому – полная деградация массовой культуры. Мычание рэперов свежее и понятнее, чем коммерческая пошлятина российской эстрады. Подробности...
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США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Арест топ-менеджера Huawei Менг Ваньчжоу в Канаде – грязный прием. Как, впрочем, и кража интеллектуальной собственности, а также нарушение санкций, за которые единогласно проголосовал Совбез ООН. Китай тоже знает толк в грязных приемах. Подробности...
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      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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      «Яндекс» представил новый телефон

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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          Америке объяснили, как изменилась Россия с 1990-х

             11 декабря 2018, 07:20
          Фото: кадр из видео
          Текст: Ольга Никитина

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          Соединенные Штаты воспринимают современный мир так же, как в 1990-е, когда они были безальтернативным лидером; нынешняя американская стратегия в отношении России попросту не работает, пишет редактор издания National Interest Николас Гвоздев.

          Он отметил, что в теории политика США по отношению России должна быть направлена на сдерживание тех действий Москвы, против которых у Вашингтона имеются возражения, и одновременное налаживание контактов в поисках областей взаимных интересов. Содержание статьи NI передает РИА «Новости».

          В 90-е годы прошлого столетия, напоминает автор, ни одна страна и ни одна группа стран не могли помешать США проводить в жизнь собственный курс на международной арене: они либо соглашались с американской политикой, либо попросту не могли ей ничего противопоставить.

          Однако сейчас мир начинает «входить в норму» в плане общих закономерностей истории человечества, пишет автор статьи. Он отметил, что США остаются главной военной и экономической державой, но в настоящее время в мире есть государства, которые обрели силы и средства для противодействия американскому доминированию и отстаивания собственных интересов. Вместе с тем, у политического истеблишмента США нет опыта и терпения для ведения дел с такими странами, пишет редактор National Interest.

          Так, по его словам, Вашингтон не понимает разницы между терминами «соперник» и «враг». Американские власти привыкли сваливать всех в одну кучу, а любой факт соперничества воспринимается как признак враждебности, указал он. Это и становится причиной нарастающей напряженности в отношениях с давними партнерами в Европе и Азии, подчеркивает Гвоздев.

          Журналист призвал США различие между соперничеством и враждой в отношениях с Россией. Если в 90-е Москва хотела стать частью Запада, то теперь она ведет самостоятельную политику и стала серьезным соперником Вашингтона, но не врагом, подчеркивает автор публикации.

          Редактор NI призвал учитывать размеры экономики России и ее военные возможности, чтобы успешно соперничать с ней. Тут он указал на «эффективные» антироссийские санкции и напомнил об успешной российской кампании в Сирии.

          Россия наглядно показала – в ближайшей и среднесрочной перспективе у нее хватит сил и ресурсов для противостояния США, пишет Гвоздев. По его словам, Россия является одной из немногих в мире стран, способных демонстрировать силу за пределами своих границ. Он также отметил, что Россия почти равна США по населению, военно-промышленному комплексу и богатству ресурсов. Если Москва столкнется с долгосрочными проблемами, то все равно останется важной силой на международной арене на время работы нескольких следующих президентских администраций Соединенных Штатов, указал он.

          Редактор National Interest призвал американских политиков определиться со стратегическим курсом в отношении России. У них есть выбор между тем, чтобы превратить «почти равного соперника в почти равного партнера», и тем, чтобы «превратить почти равного соперника (и потенциального врага) в соперника, который гораздо слабее тебя».

          Гвоздев призвал помнить, что это совершенно разные стратегии, при их реализации требуются шаги с разным количеством затраченных ресурсов и степенью риска. «А также стоит помнить, что речь идет о ядерной державе», – добавил автор статьи.

          Ранее The National Interest опубликовал статью журналиста CNN и экс-аналитика ЦРУ, в которой Вашингтон призвали изменить свою стратегию и сблизиться с Россией, чтобы обеспечить собственную безопасность и не нести ненужные потери.


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