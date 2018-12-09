National Interest призвал США сблизиться с Россией ради собственной безопасности

США нужно изменить свою стратегию в отношении России и сблизиться с этой страной, чтобы обеспечить собственную безопасность и не нести ненужные потери, пишут в статье для The National Interest обозреватель CNN Джилл Догерти и бывший аналитик ЦРУ Томас Замостни.

Они отмечают, что США и Россия сошлись в ожесточенном геополитическом противостоянии, которое может перерасти в вооруженный конфликт. Нынешняя стратегия Вашингтона, считают они, не работает, а только связывает Америке руки, делая Россию более агрессивной и менее демократической, передает RT текст статьи.

По мнению авторов статьи, дипломатические инструменты времен холодной войны уже не работают, в том числе санкции, которые не возымели на внешнюю политику Москвы никакого эффекта. В итоге Россия сблизилась с Китаем, основным конкурентом США на мировой арене, и расширяет свои региональные и глобальные связи.

В связи с этим NI призывает пересмотреть стратегию по отношению к России, для чего США необходимо определить свои стратегические интересы: основным из них является безопасность. Это объясняется тем, что Россия – единственная страна, способная уничтожить США при помощи своего ядерного оружия.

Также, напоминают авторы, Москва работает над новым поколением сверхзвуковых вооружений, которые могут преодолеть американскую защиту. Россия имеет средства и для подрыва американского образа жизни, американской демократии, уничтожения американского оружия.

США ради собственной безопасности должны понять, что движет Россией, считают авторы статьи, а для этого Америке нужен более гибкий подход для ответа на опасности, вызовы или даже возможности, которые Россия может предоставить. К противостоянию необходимо добавить два компонента: конкуренцию и сотрудничество, – пишут авторы.

Они рекомендуют включить в американскую стратегию по отношению к России следующие элементы: упор на стратегическую стабильность через договоры о контроле за вооружениями, развитие сильного наступательного и оборонительного кибероружия, диалог с Россией и восстановление контактов между гражданами двух стран.

При этом авторы статьи полагают, что российско-американские отношения вряд ли сильно улучшатся в обозримом будущем. Однако сотрудничество с Россией они называют одним из аспектов гарантирования безопасности США.

Ранее в Кремле признали, что диалог Москвы и Вашингтона не складывается, хотя обе страны проделали «домашнюю работу» и имеют много вопросов для обсуждения.