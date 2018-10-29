Обновленный Ми-26 впервые показали на видео

В Подмосковье проходят испытания обновленного Ми-26Т2В, в СМИ опубликовали первые кадры с модернизированным тяжелым вертолетом.

Видео с воздушным судном опубликовал телеканал «Звезда».

«Стеклянная кабина с многорежимными дисплеями, на которые выводится вся информация о полете и об окружающем пространстве, локаторы бокового обзора, системы ночного видения, системы обнаружения пуска ракет», – перечислил корреспондент телеканала новое оснащение вертолета.

Ми-26 – самый большой транспортный вертолет в мире, вмещает в себя 82 десантника или даже легкую бронетехнику.

Первый полет модернизированное воздушное судно совершило в августе 2018 года.