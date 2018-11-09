Цены на нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром изменяются разнонаправленно из-за опасений вокруг переизбытка предложения сырья.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,06%, составив 70,69 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,25% – до 60,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».