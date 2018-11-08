Учителя физкультуры в Ярославле обвинили в совращении школьницы

Следователи возбудили уголовное дело по совращению учителем физкультуры 15-летней ученицы, сообщила представитель регионального СУ СК Кристина Гузовская.

Ученица и преподаватель отдыхали в одной компании, рассказала Гузовская, передает РИА «Новости».

Мужчина знал, что девушке всего 15 лет, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», пояснила представитель ведомства.

Самому подозреваемому 20 лет. Он работает учителем физкультуры, у него среднее образование по специальности «физическое воспитание», говорится на сайте школы.

В самом учреждении агентству сообщили, что преподаватель уже уволился.

В 2016 году в Татарстане женщина-преподаватель вступила в половую связь с 15-летней школьницей.