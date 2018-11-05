Иран начал военные учения после санкций США

Иранские военные начали крупные учения «Велайет-97» во время начала действия новых санкций Соединенных Штатов против страны.

Иранская армия и Корпус стражей исламской революции (КСИР) в течение двух дней занимаются отработкой маневров, сообщил телеканал «Ас-Сумария», передает ТАСС.

Учения проходят на территории центральной, северной и западной частях Ирана. По тем же данным, были успешно опробованы военные разработки страны, включая ПВО «Хордар-3» и ЗРК «Талаш».

Санкции США против Ирана, приостановленные в 2015 году после ядерной сделки, возобновились пятого ноября.

Госсекретарь США Майк Помпео после начала действия ограничительных мер заявил, что надеется на новое соглашение.