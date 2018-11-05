Итальянский боксер скончался после проигранного нокаутом боя

Из-за травм головы, полученных во время проигранного нокаутом поединка с тайцем Доном Паруеангом, скончался итальянский боксер Кристиан Дагио, сообщает портал Boxing Scene.

Бой состоялся 26 октября в Рангсите (Таиланд). Дагио и Паруеанг боролись за вакантный титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. Таец нокаутировал 49-летнего Дагио в 12-м раунде. К тому моменту итальянец выигрывал по очкам, передает ТАСС.

В 12-м раунде Паруеанг нанес Дагио несколько сильных ударов по голове. Тот упал на настил ринга, но сумел быстро подняться. Однако за этим последовала очередная серия ударов по голове. Дагио был отправлен в нокаут, потерял сознание.

Итальянца доставили в больницу. Он провел в коме несколько дней с серьезным повреждением мозга, и скончался, не приходя в сознание.

«Он умер, как хотел умереть. Я не жалею об этом, потому что мой брат был таким человеком, он хотел драться до 80 лет. Боксерский ринг был его жизнью, и он умер, как чемпион», – заявил брат Дагио.

Большую часть спортивной карьеры Дагио провел в тайском боксе, где в 189 поединках одержал 145 побед. Выступал в смешанных единоборствах (ММА), в пяти боях одержал три победы. Бой против Паруанга стал для него 11-м на боксерском ринге и первым, в котором он проиграл.