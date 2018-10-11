Сделавшую «вопиющее заявление» чиновницу потребовали немедленно уволить

«Я считаю, что Глацких должна быть уволена. Это удивительно, как человек, который занимается молодежной политикой, может говорить такие вещи», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Елена Сутормина. Так она прокомментировала скандальное заявление директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что родителей не просили рожать ненужных государству детей.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина назвала «вопиющим заявлением» слова директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что родителей не просили рожать ненужных государству детей.

«Я не знаю, как таких людей набирают. Президент и все представители общественности говорят, что очень важно, какая у нас будет молодежь. Молодежи обязательно надо помогать», – считает Сутормина.

Она напомнила, что государство реализует множество программ поддержки молодежи. Речь идет не только о помощи талантливым ребятам, но и расширении такой поддержки, например, давать доступ к дополнительному образованию.

«Кто будет дальше строить наше будущее? Кто будет все реализовывать? Задача государства в том, чтобы молодежь чувствовала себя нужной. Для этого созданы социальные лифты, запущен проект «Лидеры России», – подчеркнула она.

Сутормина отметила наличие множества проблем, которые нужно решать в сфере молодежной политики. По ее словам, государство должно всячески оберегать молодежь от влияния различных экстремистских групп. «Я считаю, что Глацких должна быть уволена. Это удивительно, как человек, который занимается молодежной политикой, может говорить такие вещи. Это значит абсолютный отрыв от реалий», – считает Сутормина.

Она напомнила, что за последнее время это далеко не первый случай, когда чиновники позволяют себе делать скандальные заявления. В частности, министр труда и занятости Саратовской области недавно заявила, что прожиточного минимума достаточно для пропитания неработающего пенсионера.

«Я удивляюсь: одна говорит о том, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей, другая – что дети не нужны государству... Подобные заявления чиновников идут в разрез с позицией руководства страны и всего населения», – подытожила Елена Сутормина.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, скандальное заявление директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких сделала на встрече с детьми и подростками в Кировграде 24 октября. Говоря о финансировании площадок для развития способностей детей, она заявила, что у подрастающего поколения «складывается понимание того, что государство нам все должно».

«Нет. Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили – государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности», – сказала чиновница, добавив, что родители сами должны вкладываться в своего ребенка и пожаловалась на маленькие зарплаты чиновников.