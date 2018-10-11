Сделавшую «вопиющее заявление» чиновницу потребовали немедленно уволить

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5 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:24  |  vz.ru
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Помогут ли Дагестану миллиарды Сулеймана Керимова

Сулейман Керимов никогда не отказывался от идеи вливания денег в родную республикуФото: Станислав Красильников/ТАСС
Еще один российский миллиардер выразил желание собственными деньгами поднимать малую родину. Теперь речь идет о Сулеймане Керимове и его родном городе – дагестанском Дербенте. Действительно ли миллиарды Керимова помогут расцвету провинциального города? История других подобных проектов в Дагестане заставляет в этом сомневаться. Подробности...
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Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

Военные эксперты считают, что в Белоруссии стоило бы разместить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер»Фото: Минобороны России
Александр Лукашенко выразил готовность «что-то разместить» на территории Белоруссии в ответ на возможное появление базы США «Форт-Трамп» в Польше. Лукашенко долгое время всячески сопротивлялся созданию в стране российских военных объектов, однако желание Польши принять у себя американскую военную базу вынудило белорусского лидера передумать. Какие дополнительные силы требуются Москве и Минску, чтобы нейтрализовать новую угрозу Запада? Подробности...
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Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Громкое преступление в Уфе, где нескольких офицеров полиции заподозрили в зверском изнасиловании, вызвало волну споров о том, что за люди служат в полиции. Правда ли, что выявить скрытого садиста в рядах МВД удается далеко не сразу? И если в этом преимущественно мужском братстве царит такая жесткая агрессивная атмосфера, почему же все больше девушек стремится попасть на службу в полицию? Подробности...
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Франция может потерять важную часть территории

Сырьевой придаток Франции бьется за независимостьФото: Theo Rouby/AP/ТАСС
Новая Каледония – бывшее колониальное владение Пятой республики – проводит референдум об отделении от Франции. Этот остров вот уже много лет дает Франции поистине уникальные возможности и преимущества – и одновременно до сих пор служит символом колониального угнетения аборигенов. Потеряет ли Париж одно из своих важнейших заморских владений? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему умер «Русский марш»

Егор Холмогоров, Публицист
Момент истины наступил, когда маршевое движение раскололось на националистов, поддержавших Новороссию, и на ультраправых неонацистов, поддержавших «арийских братьев Украины». «Русских маршей» стало столько, что идти ни на один из них не хотелось. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
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             5 ноября 2018, 15:00
          Фото: rsvpu.ru
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Я считаю, что Глацких должна быть уволена. Это удивительно, как человек, который занимается молодежной политикой, может говорить такие вещи», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Елена Сутормина. Так она прокомментировала скандальное заявление директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что родителей не просили рожать ненужных государству детей.

          Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина назвала «вопиющим заявлением» слова директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что родителей не просили рожать ненужных государству детей.

          «Я не знаю, как таких людей набирают. Президент и все представители общественности говорят, что очень важно, какая у нас будет молодежь. Молодежи обязательно надо помогать», – считает Сутормина.

          Она напомнила, что государство реализует множество программ поддержки молодежи. Речь идет не только о помощи талантливым ребятам, но и расширении такой поддержки, например, давать доступ к дополнительному образованию.

          «Кто будет дальше строить наше будущее? Кто будет все реализовывать? Задача государства в том, чтобы молодежь чувствовала себя нужной. Для этого созданы социальные лифты, запущен проект «Лидеры России», – подчеркнула она.

          Сутормина отметила наличие множества проблем, которые нужно решать в сфере молодежной политики. По ее словам, государство должно всячески оберегать молодежь от влияния различных экстремистских групп. «Я считаю, что Глацких должна быть уволена. Это удивительно, как человек, который занимается молодежной политикой, может говорить такие вещи. Это значит абсолютный отрыв от реалий», – считает Сутормина.

          Она напомнила, что за последнее время это далеко не первый случай, когда чиновники позволяют себе делать скандальные заявления. В частности, министр труда и занятости Саратовской области недавно заявила, что прожиточного минимума достаточно для пропитания неработающего пенсионера.

          «Я удивляюсь: одна говорит о том, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей, другая – что дети не нужны государству... Подобные заявления чиновников идут в разрез с позицией руководства страны и всего населения», – подытожила Елена Сутормина.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, скандальное заявление директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких сделала на встрече с детьми и подростками в Кировграде 24 октября. Говоря о финансировании площадок для развития способностей детей, она заявила, что у подрастающего поколения «складывается понимание того, что государство нам все должно».

          «Нет. Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили – государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности», – сказала чиновница, добавив, что родители сами должны вкладываться в своего ребенка и пожаловалась на маленькие зарплаты чиновников.


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