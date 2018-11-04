В Египте предложили запретить никаб

Депутат египетского парламента Хеда Агами предложила запретить ношение никаба () в общественных местах.

Депутат предложила ввести штрафы для тех, кто полностью закрывает лицо на публике, передает ТАСС со ссылкой на издание Egypt Independent.

Так, после первого нарушения предложено штрафовать на 1000 египетских фунтов (56 долларов), после второго – удваивается. Общественными местами считаются больницы, образовательные учреждения, кинотеатры, библиотеки, музеи, правительственные здания, аэропорты, общественный транспорт, детские сады.

Агами призвала последовать примеру Алжира, где подобный закон ввели месяц назад. Она считает, что ношение никаба «изменило национальную идентичность Египта, но в последнее время с этим атрибутом связано немало проблем, в том числе и в сфере безопасности».

Член Национального совета по делам женщин, журналист и публицист Нашва аль-Хуфи поддержала инициативу, отметив, что никаб не имеет отношения к религии и не является нарушением личной свободы.

Однако, по ее мнению, он «представляет собой угрозу для общества и национальной безопасности, так как нередко используется террористическими и преступными элементами для совершения своих деяний».

В Европе запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, действует во многих странах. К примеру, в августе в Дании выписали первые штрафы за нарушение запрета на ношение никаба. В июне парламент Норвегии одобрил введение запрета в детских садах, школах и вузах страны на ношение закрывающей лицо одежды.