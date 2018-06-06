В учебных учреждениях Норвегии запретили мусульманкам закрывать лицо

Парламент Норвегии одобрил введение запрета в детских садах, школах и вузах страны на ношение закрывающей лицо одежды, норма вступит в силу с августа, сообщает министерство образования и интеграции скандинавского государства.

Как передает ТАСС, закрывать лицо нельзя будет во время учебного процесса, однако в перерывах между занятиями это будет позволяться.

В первую очередь запрет направлен на разновидности женской одежды у мусульман. Это, в частности, бурка (халат с закрывающей лицо сеткой) и никаб, оставляющий узкую прорезь для глаз, но не хиджаб, который скрывает только волосы и шею.

Запрет не распространяется на шляпы и предметы одежды, которые могут использовать в учебных или медицинских целях, либо для защиты лица и глаз.

Новые правила распространяются как на учащихся, так и на преподавателей школ, вузов и центров для иммигрантов по изучению норвежского языка и культуры. Также запрет распространяется на воспитателей в детских садах, но не детей, поскольку среди дошкольников проблема, с которой нововведение призвано бороться, не стоит.

За нарушение запрета предусмотрены дисциплинарные меры, вплоть до исключения из учебного заведения или увольнения.

Как заявил министр образования и интеграции Норвегии Ян Туре Саннер, нововведения призваны обеспечить в классах здоровую учебную атмосферу, а также облегчить взаимодействие между учениками и преподавателями.

До введения общенациональных норм право на запрет ношения закрывающей лицо мусульманской одежды имелось у местных властей и руководства учебных заведений.

Напомним, в октябре 2017 года запрет на ношение в общественных местах женской мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, вступил в Австрии. В декабре 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель выступила за запрет на ношение паранджи. Аналогичные меры в 2011 году были приняты во Франции и Бельгии.