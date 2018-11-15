Стало известно, кто повлиял на решение Трампа отменить встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп принял решение об отмене с российским лидером Владимиром Путиным после разговора с госсекретарем Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Напомним, Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. Перед этим он заявлял, что встреча, скорее всего, состоится.

В Кремле отметили, что если встреча действительно отменена, это позволит Путину провести дополнительные встречи на саммите.