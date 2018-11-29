Инвалидам упростили получение госуслуг

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил об упрощении получения инвалидами государственных услуг.

В четверг на заседании правительства был рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 51 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», разработанный Минтрудом.

«Законопроект одобрен правительством России. … В случае принятия законопроекта эти документы в бумажном виде предоставлять лично не потребуется: госорганы будут получать необходимые данные из Федерального реестра инвалидов», – сообщил Топилин, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что ведомство предложило упростить получение инвалидами госуслуг, которые сейчас требуют личного предоставления инвалидом ряда документов в соответствующий орган. Это, прежде всего, справки, подтверждающей инвалидность, индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

По словам Топилина, нововведение коснется услуг в сфере содействия занятости населения, обеспечения техническими средствами реабилитации, путевками на санаторно-курортное лечение, различных мероприятий по социально-бытовой, средовой, медицинской, социокультурной реабилитации и других.

Государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» начала функционировать с 1 января 2017 года. Основными целями ее создания являются упрощение получения государственных услуг инвалидами; повышение их информированности о своих правах; наделение органов государственной власти необходимой актуальной информацией при формировании государственной политики в отношении инвалидов.