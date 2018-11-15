Появились слухи о серьезном инциденте с российской подлодкой

В начале ноября подводная лодка «Калуга» якобы потеряла ход в Баренцевом море, утверждают СМИ; по официальной версии, судно участвовало в учениях.

Сложившаяся ситуация якобы не была учебной, проблемы с подлодкой были «реальными», утверждает издание «СевероморскLife».

Какие конкретно проблемы были на судне в действительности, портал не уточняет. Также не называется источник, раскрывший информацию.

В то же время ранее агентство ТАСС сообщало, что на Баренцевом море действительно проходили учения с дизель-электрической подлодкой «Калуга». По сценарию, ее обнаружили с помощью противолодочного Ил-38, входящего в состав дежурных сил.

Экипаж самолета передал координаты судна на региональный центр управления Северного флота, после чего в указанное место отправились дежурные силы ПСО и боевые корабли, выполнявшие плановые задачи боевой подготовки.

В район прибыл спасательный буксир «Николай Чикер», его экипаж отработал буксировку подлодки в условиях шторма. Также на место прибыли атомный крейсер «Петр Великий» и фрегат «Адмирал Горшков».

Экипажи этих кораблей были готовы решать задачи поисково-спасательного обеспечения.