Жену начальника полиции Подольска обвинили в совершении ДТП с пятью жертвами

Следователи предъявили обвинение предполагаемой виновнице ДТП с пятью погибшими на Старосимферопольском шоссе в Подмосковье – жене начальника полиции Подольска.

«Водителю 15 ноября было предъявлено официальное обвинение», – цитирует РИА «Новости» начальника пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяну Петрову.

В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц»), но не уточнили имя обвиняемого.

По данным источника агентства, фигурантом дела стала жена заместителя начальника УМВД по городскому округу Подольск – начальника полиции города. Она находится под подпиской о невыезде.



Авария произошла 17 октября. Обвиняемая за рулем Toyota Land Cruiser врезалась в минивэн Mitsubishi, пять пассажиров которого погибли, двое получили ранения. Водитель, которую следствие считает виновницей ДТП, также пострадала.