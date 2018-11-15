Российские Су-24 шокировали экипаж корабля ВМС Бельгии

Как сообщают СМИ, инцидент в Балтийском море, где российские Су-24 прошли на малой высоте над бельгийским кораблем «Годеция», шокировал экипаж корабля ВМС Бельгии.

VRT сообщает, что экипаж корабля, наблюдая за российскими самолетами, пребывал «в шоке», передает РИА «Новости».

Капитан корабля, входящего в состав противоминной группы НАТО, Питер Рамбоер, комментируя свой приказ не предпринимать никаких действий, заявил, что «не хотел быть человеком, который спровоцировал третью мировую войну из-за ошибки в оценке ситуации».