Российские Су-24 «проверили бдительность» кораблей НАТО

В четверг два самолета Су-24 в Балтийском море трижды прошли на малой высоте над бельгийским кораблем «Годеция» во время учений ПВО, которые проводил находившийся рядом флагман корабельной группы НАТО бельгийский фрегат «Луиза-Мария», сообщили западные СМИ.

Инцидент произошел в четверг около 9.00 по местному времени. После этого экипаж принял решение немедленно приостановить учения, чтобы случайно не поразить российские самолеты, передает ТАСС.

«Русские проверяют нашу бдительность и каждый раз заходят на один шаг дальше. Мы называем это демонстрацией силы на нашем военном жаргоне. Мы только начали к этому привыкать, но мы стараемся действовать осторожно, чтобы избежать непонимания или несчастного случая», – заявил капитан «Луизы-Марии» Кристоф Ван Беллегем в эфире телеканала VRT.

Утверждается, что 21 ноября – за день до этого – недалеко от «Годеции» всплыла российская подлодка, которая не предпринимала «агрессивных действий», но российские моряки «фотографировали бельгийские корабли, что было необычно», сообщает телеканал.

Ранее в НАТО призывали не выпускать из-под контроля облеты своих кораблей российскими самолетами.

Россия подчеркивала, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.