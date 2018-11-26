Нефть подорожала после падения в конце прошлой недели

Взгляд
26 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:01  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Олег Кожемяко: Врать не надо было!

«Под обоснованные проекты государство может дать денег. А если ты не обосновываешь, не прописываешь – так их и нет. На глаз, что ли, отсыпать?»Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
«Я имею право говорить: здесь у нас сейчас очень плохо», – заявил спецкору газеты ВЗГЛЯД и.о. главы Приморского края Олег Кожемяко. В регионе за «новыми красивыми мостами» проступает худшая по оснащенности на Дальнем Востоке социалка, которая требует неотложного внимания. При этом Кожемяко заверил, что на социальные программы «деньги есть». Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Запад обвинили в химической атаке на Сирию

Использование химического оружия и описание других военных преступлений той или иной стороны не более чем фон на международных переговорахФото: кадр НТВ
В Сирии опять применили запрещенное химическое оружие, конкретно – снаряды с хлором. Однако, несмотря на значительное число пострадавших, привычного для таких случаев скандала не случилось. Мировые лидеры будто воды в рот набрали, и прервать молчание решился только Макрон. Это объяснимо: у Запада есть серьезная причина, чтобы помалкивать. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ

Егор Холмогоров, Публицист
На подхвате СБУ действуют банды недорого оплачиваемых уголовников, пикетирующих храмы и епархиальные управления УПЦ с плакатами «Томас спасет Украину». Кто такой этот Томас, они объяснить толком не могут, зато падки на агрессию. Подробности...
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Полезный фастфуд Дейла Карнеги

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Поменяй себя. Мысли позитивно. Визуализируй свои цели. Человечество любит простые решения. Этим объясняется и популярность мебели, которую можно собрать, как детский конструктор, и то, что учение Дейла Карнеги, приспосабливаясь к новому времени и слегка меняясь в частностях, продолжает жить и развиваться. Подробности...
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Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Нефть подорожала после падения в конце прошлой недели

          26 ноября 2018, 09:17

          Текст: Алина Назарова

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          Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут после падения на 5-6% в минувшую пятницу.

          Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,39% – до 59,86 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,03%, составив 50,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости».


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