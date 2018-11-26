Нефть подорожала после падения в конце прошлой недели

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут после падения на 5-6% в минувшую пятницу.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,39% – до 59,86 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,03%, составив 50,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости».