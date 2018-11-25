Умер объявивший россиянам об августовском путче диктор

Диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов ушел из жизни в воскресенье, 25 ноября, в возрасте 79 лет, сообщил российский артист Ефим Шифрин.

«Ох, ты... Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка...» – написал Шифрин в Instagram.

Ковеленов вел программу «Время» с 1965 по 1995 годы. Во время августовского путча 1991 года в прямом эфире зачитывал постановления ГКЧП. В 1993 году он состоял в дежурной бригаде, когда произошел штурм «Останкино».