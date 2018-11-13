Адвокат дознавателя из Уфы сказала, что главное в деле

Адвокат девушки-дознавателя, заявившей об изнасиловании со стороны коллег, Ирина Валиева сообщила, что считает главным в этой ситуации.

«У нас все нормально – мы живые, самое главное, а люди сидят – это тоже – самое главное», – сказала Валиева в комментарии ГТРК «Башкортостан».

Она также сообщила, что им ничего ни от кого не нужно.

Подробнее о позиции по делу она говорить не стала.

Ранее адвокаты обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе представили свою версию событий. Следователи дали оценку заявлений защиты о наличии алиби у двоих обвиняемых.

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Сообщалось, что судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные травмы. Все обвиняемые арестованы, их уволили со службы.