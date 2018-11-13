Иркутская борец со СПИДом на деньги Элтона Джона купила дорогой телефон

Центр по борьбе со СПИДом в Иркутске приобрел дорогой смартфон, заплатив за него деньгами Фонда Элтона Джона.

ФГБУ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» приобрел iPhone XS Max с 512 ГБ памяти за 123 тыс. рублей, сообщает CNews.

По данным издания, цена аппарата в полтора раза превысила стоимость годового курса лечения от ВИЧ/СПИД, который составляет в среднем 83 тыс. рублей.

Руководитель центра, главный врач Юлия Плотникова сообщила, что смартфон приобретен для реализации международного проекта по вовлечению на терапию по ВИЧ-инфекции и туберкулезу гомосексуалистов, потребителей наркотиков и работников коммерческого секса. Проект предполагает использование приложения для смартфона.

«Приобретение обусловлено высокой разрешающей способностью и уникальными техническими характеристиками данного устройства. На прошлой неделе к нам приезжали коллеги и мы в большом кабинете на этом устройстве обучали, как работать с пациентами. Приобретение предусмотрено условиями гранта. Устройство будет использоваться на акциях по тестированию, на различных выездных групповых мероприятиях», – сказала она.

Она добавила, что смартфон куплен на деньги от Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Elton John AIDS Foundation, EJAF). Сумму гранта и условия его получения она не стала раскрывать. Но отметила, что для пациентов центра также будут закуплены смартфоны.

В декабре 2017 года британский музыкант Элтон Джон разместил в соцсети фото с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, отметив, что рад возможности обсудить с ней более тесное сотрудничество между ведомством и его фондом.