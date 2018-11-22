Тейп Орстхой отправит представителей на заседание КС по вопросу границы Чечни и Ингушетии

Представители тейпа (рода) Орстхой, который живет на приграничной территории Чечни и Ингушетии, направят четырех человек на заседание Конституционного суда России в Санкт-Петербурге 27 ноября по конституционности соглашения между двумя республиками, сообщил представитель тейпа Харон Цечоев.

«Намерены делегировать четырех человек для участия в открытом заседании Конституционного суда России 27 ноября, где будет рассматриваться вопрос соответствия основному конституционному закону соглашения о границе между Ингушетией и Чечней», – передает его слова ТАСС.

В пресс-службе КС России сообщили, что желающие могут поучаствовать в процессе в качестве слушателей.

Цечоев напомнил, что орстхойцы обращались и в КС Ингушетии с просьбой учесть их мнение – их род единственный народ, проживающий на спорной территории.

«Мы со времен распада Чечено-Ингушской АССР отстаивали эти земли, предостерегая и ингушей, и чеченцев от конфликтов и споров, были разводящими в спорных ситуациях и открытых стычках. Огромная просьба к тем, кто спекулирует на этой теме, не обострять ситуацию и признать соглашение о границе законным», – заметил Цечоев.

Ранее представитель ингушского тейпа Ортсхой Салман заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство представителей его тейпа, чьи родовые башни находятся на территории Чечни, поддерживают соглашение о границе.

Ортсхой является одним из крупных этнических вайнахских сообществ, в которое входят как ингушские, так и чеченские тейпы.

Недовольные соглашением проигнорировали позицию Ортсхоя и не пригласили представителей сообщества на координационное совещание. КС Ингушетии также не принял к сведению позицию тейпа Ортсхой, признав закон об утверждении границы с Чечней не соответствующим конституции республики. Тогда Евкуров заявил, что правомерность соглашения должен оценивать КС не субъекта федерации, а России.